StarScout, reality que mostra a história de jovens meninas que sonham em ser jogadoras de futebol, já está disponível no PlayPlus A produção, em estilo documental, acompanha a seletiva de atletas que terão a chance de brilhar nos gramados da Europa Novidades no PlayPlus|Do R7 18/11/2024 - 13h14 (Atualizado em 18/11/2024 - 13h14 )

Reality mostra a história de jovens meninas que sonham em ser jogadoras de futebol Divulgação/RECORD

Cada vez mais o futebol feminino tenta conquistar espaço e mostrar sua relevância no Brasil. Mas, ainda falta um longo caminho a percorrer para que atletas que se dedicam ao esporte tenham, de fato, reconhecimento. No meio disso, centenas de meninas pelo país ainda alimentam o sonho de um dia se destacarem na modalidade.

Nesse cenário, o PlayPlus acaba de disponibilizar o reality StarScout, uma produção em estilo documental, que acompanha de perto a vida, e a batalha, de garotas que jogam bola e querem se profissionalizar.

StarScout mostra, em oito episódios, uma jornada emocionante e inspiradora por três cidades brasileiras — Rio de Janeiro, São Paulo e Goiânia — em busca das futuras craques que terão a chance de brilhar nos gramados europeus.

Além de revelar novos talentos, o reality também entra nas histórias de vida das jogadoras, com os inúmeros desafios e a realidade do futebol feminino no Brasil. A atração começa com 300 candidatas e dessas, apenas 17 são selecionadas para um período de testes que afunila ainda mais, dando chance a apenas três delas terem o passaporte carimbado para jogar em um time de Malta.

‌



Em um dos episódios, o ex-craque Zé Roberto — ídolo nos anos 1990 e 2000 em times como Portuguesa, Santos, Palmeiras e Real Madrid — chega como mentor das meninas selecionadas e, além de um treinamento, também dá uma aula de vida e exemplo para as futuras jogadoras.

De campos modestos a sonhos grandiosos, StarScout acompanha as atletas em cada passo da busca por uma chance de mudar suas vidas e elevar o futebol feminino brasileiro a novos patamares globais. Uma competição intensa, cercada de emoção e luta, que mostra o poder da paixão pelo esporte em meio às adversidades. A produção já está disponível na íntegra no PlayPlus.

‌



SOBRE O PLAYPLUS

PlayPlus é o serviço de streaming multiplataforma da RECORD, com conteúdos originais e exclusivos, transmissão ao vivo e simultânea da emissora, e acesso a toda programação dos canais RECORD, como novelas, jornalismo, reality shows, e diversos produtos inéditos: podcasts, rádios ao vivo e coberturas especiais. Para smartphones, o PlayPlus está disponível nas lojas de aplicativos da App Store (iOS) e Google Play (Android), para diversos modelos e marcas de SmarTVs, e pelo site: www.playplus.com/