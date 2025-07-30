Prontos para A Fazenda 17? Maratona Aquecendo o Feno estreia nesta quarta (30) no PlayPlus O canal exibirá as temporadas anteriores do reality rural até a 17ª edição ir ao ar Novidades no RecordPlus|Do R7 30/07/2025 - 10h56 (Atualizado em 30/07/2025 - 11h00 ) twitter

O Galinho já está preparado para a nova temporada Arte/R7

Foi dada a largada: a Maratona Aquecendo o Feno estreia nesta quarta (30) com canal exclusivo no PlayPlus! Por lá, o público pode acompanhar as temporadas anteriores de A Fazenda até a chegada da 17ª edição. A partir das 11 horas, o puro suco do entretenimento estará liberado na plataforma digital da RECORD.

E tem forma melhor de se preparar para a estreia de A Fazenda 17, do que relembrando momentos memoráveis das temporadas anteriores? São tretas épicas, rivalidades que marcaram gerações, festas divertidas, memes e muito fogo no feno incendiando o reality desde 2009.

Recordar é viver, corre para o PlayPlus e aproveite!

Fique ligado! A Fazenda 17 está chegando. Acompanhe todas as novidades no site oficial.