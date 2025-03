A morte de princesa Kassaia (Pérola Faria) entristeceu a muitos. Após descobrir e confrontar o marido Nebuzaradã sobre o romance com Sammu-Ramat, Kassaia foi asfixiada pela própria sacerdotisa durante o eclipse que deixou a Babilônia na escuridão. A filha do rei Nabucodonosor (Heitor Martinez) marcou a trama com sua bondade e respeito para com todos. Relembre a trajetória de Kassaia em O Rico e Lázaro!

Reprodução/RECORD