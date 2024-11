Gabriel Felipe relembra experiência como Zac em O Rico e Lázaro: ‘Fui parado na rua’ Ator, que viveu um dos protagonistas da trama na primeira fase, compartilhou histórias da época da produção e revelou as principais mudanças após o projeto Novidades|Gabriel Alberto, do site oficial 22/10/2024 - 02h00 (Atualizado em 22/10/2024 - 10h51 ) twitter

Gabriel Felipe relembra experiências marcantes na novela O Rico e Lázaro Grazi Luz/Fazart Produções Artísticas

No ar como Zac na reprise de O Rico e Lázaro, personagem que iniciou sua trajetória na RECORD, Gabriel Felipe finalizou recentemente as gravações de Reis como Sili, e relembrou o sucesso de 2017, seu primeiro protagonista na TV. Em entrevista ao site oficial, o ator relatou como conseguiu o papel e também falou sobre a experiência na novela, além de ressaltar as principais mudanças do adolescente da época para a vida adulta hoje.

“Foi uma história realmente muito emocionante porque fui fazer o teste e, quando ia entrar na sala, alguém da produção eliminou algumas pessoas porque não tinham o perfil do personagem. Eu fui um desses e não pude fazer o teste. Voltei para casa triste, mas não abaixei a cabeça”, revelou.

O ator prosseguiu: “No fim da semana, tinha uma apresentação da peça que eu fazia. E foi curioso porque o produtor de elenco da novela foi assistir. No final, ele falou para a minha diretora sobre a produção e me chamou para fazer o Zac”.

Gabriel contou com carinho todo o processo na novela e como se aventurou nas mais diferentes habilidades para se entregar ao Zac na fase jovem:

“Tinha cenas de arco e flecha, e com cavalo. Tinha dublê, mas eu queria fazer. Fiz tudo e me diverti, foi muito legal. [Também] Fico muito feliz de ter feito amizades muito genuínas e verdadeiras. Tenho contato tanto com o Rafael [Gevú, o Asher jovem] e a Maitê [Padilha, a Joana]”.

Gabriel Felipe interpreta Zac na primeira fase de O Rico e Lázaro Munir Chatack/RECORD

Na novela, o ator dividiu o personagem com Igor Rickli, que viveu Zac na fase adulta, por isso usou lente azul nos olhos, mas os fios mais alongados do cabelo eram de Gabriel.

“Ele levava o filho para assistir às peças que eu fazia, então a gente meio que já se conhecia. O Igor é um cara sensacional, me ajudou bastante, deu dicas e foi às gravações. Foi uma experiência incrível compartilhar o Zac”, garantiu.

A repercussão de O Rico e Lázaro na época da exibição trouxe mudanças para a vida do ator, principalmente na escola. “Foi a primeira vez que fui parado na rua. O reconhecimento de um trabalho bem-feito dá uma satisfação enorme. E na escola, querendo ou não fazer um ‘sucessinho’ [foi bom], começaram a me ver com outros olhos. Foi uma fase boa, não tive do que reclamar”, afirmou aos risos.

Gabriel Felipe destaca amizade com o elenco da novela Reprodução/Instagram

Durante as gravações, Gabriel tinha 16 anos. Agora, aos 24, refletiu sobre o que mudou neste período na forma como vê a profissão: “[Houve] um ganho de profissionalismo muito maior com o passar dos anos. Em 2017, ainda era meio bobinho, um pouco disperso. Hoje, consigo garantir que vou entregar um trabalho sensacional. Acredito que no passado não ia conseguir fazer tão bem quanto hoje, modéstia à parte”.

E segundo o ator, o que ficou, com certeza, foram as amizades, além do aprendizado.

“Consegui entender o valor que cada pessoa agrega ao projeto, todo mundo tem um papel muito importante. Até por isso estudei Produção Audiovisual na faculdade, porque me despertou um interesse muito grande na área. Gostei demais de entender melhor como as coisas funcionam”, concluiu.

A novela O Rico e Lázaro vai ao ar de segunda a sexta-feira, às 15h30, na tela da RECORD. Acesse o PlayPlus.com para assistir a todos os capítulos.

Relembre curiosidades da novela:

O Rico e Lázaro está de volta a partir desta segunda (14), às 15h30, na RECORD. Na novela, exibida originalmente em 2017, o público acompanha a grande amizade de Zac (Igor Rickli) e Asher (Dudu Azevedo) abalada pelo amor que ambos sentem pela companheira de infância, a bela Joana (Milena Toscano). Além disso, após o governo de vários reis que se afastaram de Deus, Jerusalém encontra-se mergulhada na idolatria. O Povo de Deus está prestes a perder tudo que Moisés e Josué conquistaram