‘Joana quer mudar o mundo pela fé’, diz Milena Toscano sobre personagem em O Rico e Lázaro Atriz contou alguns detalhes da preparação para interpretar a protagonista na novela da RECORD Novidades|Bruna Oliveira, do site oficial 27/10/2024 - 02h00 (Atualizado em 27/10/2024 - 02h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Milena Toscano é a protagonista Joana na novela O Rico e Lázaro Munir Chatack/RECORD

Quem se surpreendeu com a interpretação de Milena Toscano como a rebelde Felipa, em Escrava Mãe, agora tem a oportunidade de rever e se encantar pela atriz na pele da doce Joana, em O Rico e Lázaro.

A história se passa em Jerusalém, em 605 a.C., após Moisés libertar o povo de Israel e Josué conduzi-los à terra prometida. Neste período histórico, os hebreus se distanciam das Leis de Deus, apesar dos inúmeros alertas dos profetas. Joana, no entanto, é uma mulher de muita fé e não deixa se contaminar pelo ambiente deturbado à sua volta.

Em entrevista ao site oficial, a atriz Milena Toscano contou que está apaixonada pela novela e, principalmente, por Joana. Para a atriz, a personagem é um exemplo de força até mesmo nos dias atuais, já que ela não se abala nem mesmo diante das situações mais difíceis durante a trama. “Joana é a pessoa mais legal do mundo. Ela tem força, fé e coragem”.

E, como toda mocinha, Joana vai precisar superar dificuldades especialmente quando o assunto é o coração. A jovem, que cresceu com dois grandes amigos, Asher (Dudu Azevedo) e Zac (Igor Rickli), vai viver um triângulo amoroso na vida adulta.

“Joana é linda internamente. Ela é forte e apaixonada por Asher, mas vai acabar em um triângulo com Zac. O público vai se surpreender a cada capítulo com os acontecimentos na vida dela. Mas Joana vai mostrar, desde pequena, que acredita muito em Deus e tem muita fé. Ela quer que o mundo mude pelos conceitos de Deus e vai lutar muito por isso. A personagem vem para ensinar que a gente tem que levantar e seguir em frente a cada tombo”.

Tecelã

Apesar de Joana se tratar de uma personagem fictício, Milena Toscano contou que estudou a Bíblia para interpretar a jovem tecelã. Atriz também revelou que teve aulas para aprender a manusear um tear. “Joana faz tecidos para vender. Este é o modo de sobrevivência dela. Como perdeu os pais muito cedo, ela acaba indo morar na casa de Ravina. Apesar de ninguém exigir, Joana trabalha para ajudar”.

Protagonista

Em O Rico e Lázaro, Milena Toscano é protagonista. Nos bastidores, a atriz falou que, apesar da grande responsabilidade, está sendo uma “delícia” conviver com todo o elenco.

Mudança de visual

E, por falar em mudança, Milena Toscano aparece com visual novo na novela. Ela abandonou o look platinado e escureceu as madeixas para intepretar a hebreia. A atriz também precisou alongar as madeixas com megahair.

A novela O Rico e Lázaro vai ao ar de segunda a sexta-feira, às 15h30, na tela da RECORD. Acesse o PlayPlus.com para assistir a todos os capítulos.

Relembre curiosidades da novela:

Publicidade 1 / 8 google-news

facebook

twitter

whatsapp

share O Rico e Lázaro está de volta a partir desta segunda (14), às 15h30, na RECORD. Na novela, exibida originalmente em 2017, o público acompanha a grande amizade de Zac (Igor Rickli) e Asher (Dudu Azevedo) abalada pelo amor que ambos sentem pela companheira de infância, a bela Joana (Milena Toscano). Além disso, após o governo de vários reis que se afastaram de Deus, Jerusalém encontra-se mergulhada na idolatria. O Povo de Deus está prestes a perder tudo que Moisés e Josué conquistaram