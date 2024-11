O Rico e Lázaro volta à programação da RECORD nesta segunda (14), às 15h30! Ambientada na Babilônia antiga, a obra é inspirada na história contada por Jesus aos seus discípulos; saiba mais! Novidades|Do R7 14/10/2024 - 13h14 (Atualizado em 15/10/2024 - 11h59 ) twitter

O Rico e Lázaro volta à tela da RECORD

Ambientada na Babilônia antiga, a novela O Rico e Lázaro é inspirada na história, contada por Jesus aos seus discípulos, sobre dois homens que morrem no mesmo dia. Um deles indo para o inferno, o outro para o céu.

Zac (Igor Rickli) e Asher (Dudu Azevedo) são hebreus nascidos com as mesmas oportunidades. Qual deles será jogado no lugar de tormentos e qual será levado a um lugar de paz após a morte?

O que importa mesmo são as escolhas que cada um fará ao longo da vida.

Com direção-geral de Edgard Miranda e autoria de Paula Richard, a trama que foi exibida originalmente em 2017, ainda traz no elenco nomes como: Milena Toscano, Gabriel Gracindo, Tammy Di Calafiori, Zé Carlos Machado, Saulo Meneghetti, Osmar Silveira, Robertha Portella, Vera Zimmernann, Henri Pagnoncelli, Denise Del Vecchio, Roger Gobeth, Gustavo Leão, Anderson Muller, Renato Rabelo, Giselle Batista, Michelle Batista, Raphael Montagner, Lucinha Lins, Mariza Marchetti, Paulo Figueiredo, Marcos Breda, Cláudia Mauro, Fernando Sampaio, Bruna Pazinato, Graziela Schimitt, Theo Salomão, André Luiz Miranda, Gustavo Rodrigues, Sacha Bali, Nikolas Antunes, Juliana Kelling, Paula Jubé e Karen Marinho.

Uma rica produção, com figurinos impressionantes e uma trilha sonora marcante, destaca-se não apenas pela narrativa, mas também pela sua abordagem de valores éticos e morais.

Conheça os personagens de O Rico e Lázaro:

Prepare-se para as emoções da novela O Rico e Lázaro, de segunda a sexta, na tela da RECORD, às 15h30