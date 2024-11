Rafael Gevú revisita trabalho em O Rico e Lázaro: ‘Carinho muito grande’ Ator divide o protagonista Asher com Dudu Azevedo e relembra momentos marcantes da novela da RECORD Novidades|Gabriel Alberto, do site oficial 29/10/2024 - 02h00 (Atualizado em 29/10/2024 - 08h59 ) twitter

Rafael Gevú relembra trabalho como protagonista em O Rico e Lázaro Reprodução/Instagram

Rafael Gevú está de volta às tardes da RECORD com a reprise de O Rico e Lázaro. Na novela, exibida originalmente em 2017, o ator interpretou Asher na fase jovem, seu primeiro protagonista na emissora. Em entrevista ao site oficial, Rafael relembra com carinho a experiência na trama e destaca como o personagem contribuiu para a consolidação da sua carreira na TV.

“Foi uma experiência muito boa. Lembro que foi o primeiro papel que peguei que exigia muito de mim. Eram dez capítulos, mas acontecia muita coisa. Fiquei entusiasmado com isso”, recorda o ator.

Na época, Rafael tinha 17 anos, e hoje, aos 25, conta como é a sensação de rever o trabalho na TV:

“É quase como se eu revisitasse um álbum de fotos antigas da família, e tenho a felicidade de assistir uma novela que participei e ver o quanto mudei e cresci desde então. É uma sensação gostosa, pois tenho um carinho muito grande e adorei o resultado. Fico feliz que as pessoas possam rever e quem conheceu meu trabalho em Gênesis (2021) ou em Reis (2022), agora está me vendo novinho”.

Em O Rico e Lázaro, Rafael divide o personagem com Dudu Azevedo, que assume Asher na segunda fase. O ator lembra como foi a preparação com o colega de elenco.

“A gente se preparou junto para descobrir esse personagem e se ligava para tirar dúvidas e ter ideias. E como acabamos gravando tudo junto [as duas fases], entre uma cena e outra a gente conversava, assistia às cenas dele e ele as minhas para pegar os trejeitos do personagem. Nesse processo inicial foi bem importante essa troca”, afirma.

Na estreia da trama, em sua primeira cena, Rafael aparece em uma luta de espadas intensa com o personagem de Gabriel Felipe, Zac. O ensaio para a sequência durou meses para que ficasse perfeita no ar.

“Não era só a coreografia de luta, tinha uma dança das câmeras e da figuração para ninguém se machucar. E um dos momentos que lembro com bastante clareza foi a invasão dos babilônicos, pois acontecia uma série de coisas. Eram cenas curtas, mais importantes”, destaca.

Ator destaca amadurecimento do trabalho de O Rico e Lázaro para Reis Munir Chatack/RECORD

De lá para cá, Rafael tem encarado personagens desafiadores na emissora como Dnin-Sim em Gênesis e o profeta Samuel de Reis. Para o ator, a experiência na adolescência em O Rico e Lázaro o ajudou bastante na carreira:

“Tive um amadurecimento muito grande. Fui tratado como um profissional, era um adulto fazendo um trabalho, e isso foi fundamental para entender essa questão, a minha dedicação e determinação, além do funcionamento e a engrenagem que faz um set de gravação funcionar”.

“Até então nunca tinha feito um personagem com tantas nuances e profundidade. Isso me preparou para papéis como o Samuel, que exigiu bastante de mim, não só em termos de trabalho, mas no sentido emocional e tudo mais”.

Após brilhar em Reis, Rafael conta que precisou de um momento para estudar e se aprofundar. Ele aproveitou para agradecer o carinho dos fãs, que o acompanham há anos.

“Espero voltar em breve. E realmente tenho pessoas que sempre torcem por mim. Isso é um carinho que não tem igual, um estímulo para estudar e aprender mais. Estou otimista”, finaliza.

A novela O Rico e Lázaro vai ao ar de segunda a sexta-feira, às 15h30, na tela da RECORD. Acesse o PlayPlus.com para assistir a todos os capítulos.

