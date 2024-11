Robertha Portella abandona personagens sedutoras e dá vida a serva Edissa em O Rico e Lázaro Edissa tem um apelo mais simples e humilde, diferente de tudo o que ela já fez Novidades|Bruna Oliveira, do site oficial 10/11/2024 - 02h00 (Atualizado em 10/11/2024 - 02h00 ) twitter

Robertha Portella dá vida à serva Edissa Munir Chatack/RECORD

A atriz Robertha Portella, acostumada a interpretar mulheres sedutoras, dá vida a uma personagem em O Rico e Lázaro completamente diferente de tudo que já fez na TV. Na trama, ela é a doce Edissa, uma serva que se apaixona por Joaquim, interpretado por Osmar Silveira, o herdeiro do trono de Judá.

“Eu fiz muitas personagens que tinham apelo de mulher bonita e corpo. Não que ela não seja bonita, mas Edissa tem um lado mais humilde. A postura é outra. Ele tem um olhar mais de servir, aquela prontidão para atender a rainha Neusta (Vera Zimmermann). Além disso, as roupas são fechadas e não mostram nada”, contou.

Dona de uma corpaço, a ex-bailarina despontou na carreira de atriz na pele de Dafne, a mulher Tutti-Frutti, em Dona Xepa, e conquistou a crítica como a meretriz Petúnia, de Escrava Mãe. Ao contrário de outros trabalhos, Robertha Porthella contou que não precisou cuidar das curvas para a nova novela.

“Estou malhando até menos. É diferente quando você recebe uma cena que tem que ficar de biquíni numa feira. Agora, estou correndo mais atrás de [mecanismos] para falar de dentro para fora, o coração tem que estar no close, no olhar com toda a força”.

Encantada pela novela bíblica, a atriz confessou que ansiava por uma personagem como Edissa há muito tempo.

“Já passei por essa fase de conflito por fazer personagens que os homens querem. Você fica querendo mostrar uma outra face, mostrar que você pode para os autores. Mas fico muito feliz em fazer uma mulher de fé porque sou de fé. Vou emprestar minha fé para a personagem”, disse.

A novela O Rico e Lázaro vai ao ar de segunda a sexta-feira, às 15h30, na tela da RECORD. Acesse o PlayPlus.com para assistir a todos os capítulos.

