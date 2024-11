Abel, Marta e Efraim são mortos durante a invasão da Babilônia | O Rico e Lázaro

Com a ajuda de Hananias, soldados babilônicos se esgueiram pelos muros de Jerusalém, conseguindo entrar na cidade. Arioque avisa que se os hebreus não se renderem, terão o mesmo fim do pastor Uriel. Nebuzaradã, então, abre os portões da cidade e o grande ataque começa. Uriel é atingido por uma flechada e cai, sendo ajudado pelo filho. Joana se desespera ao ver Marta e Efraim sendo assassinados. Abel observa Asher chegando com seu pai e corre para encontrá-los, mas é atingido e acaba morrendo.