Nabucodonosor ordena ataque aos egípcios | O Rico e Lázaro

O profeta Jeremias observa os hebreus cultuando falsos deuses e tenta alertar o povo de Jerusalém para que sigam Deus antes que seja tarde demais. Aicão avisa o rei Eliaquim sobre a revolta da população com os altos impostos, mas o soberano diz não acreditar nos profetas. Aicão fica chocado com as falas do rei e, enquanto isso, Nabucodonosor ordena que seu exército ataque os egípcios. Jeremias é hostilizado pelo povo por suas falas.