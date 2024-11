Sammu-Ramat se encanta por Neburazadã durante o cortejo | O Rico e Lázaro

Após a confusão com a multidão, o povo se questiona se o profeta Jeremias será executado. Ele discute com os sacerdotes como não deveria ser punido e Aicão concorda, apesar de Fassur se irritar com a decisão. Ainda, Zabaia entrega a filha Sammu-Ramat para o dono de um bordel. Ela suplica para que ele desista da ideia, mas ele a ignora. Shag-shag a recebe na Casa da Lua e Hurzabum avisa sobre o cortejo da família real, onde a jovem se encanta por Nebuzaradã.