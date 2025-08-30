Dudu Pelizzari assiste ao jogo do Palmeiras com o filho: ‘Nosso coração canta junto’ Protagonista de O Senhor e a Serva mostrou o amor pelo time nas redes sociais Fora das Telas|Do R7 30/08/2025 - 02h00 (Atualizado em 30/08/2025 - 02h00 ) twitter

Dudu e filho no jogo do Palmeiras Reprodução/Instagram

Entre uma gravação e outra, o ator Dudu Pelizzari, que dará vida ao protagonista Caius na série O Senhor e a Serva, spin-off de Paulo, O Apóstolo, aproveita momentos de pura alegria ao lado do filho, Ben.

Recentemente, a dupla prestigiou o jogo do Palmeiras no Allianz Parque, em São Paulo (SP). A publicação nas redes sociais que acompanhava a foto de pai e filho uniformizados era só amor: “Dia de Palmeiras e nosso coração canta junto”.

Os fãs elogiaram Dudu e o filho: “Maravilhosos”. E os torcedores do Palmeiras não ficaram de fora: “Vitória do nosso verdão”.

Veja o post:

O Senhor e a Serva é um spin-off de Paulo, O Apóstolo escrito por Cristiane Cardoso.