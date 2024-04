Agentes desconfiam de presente de aniversário suspeito em Patrulha das Fronteiras No episódio desta quarta (27), o apresentador Reinaldo Gottino conversa com chefe da delegacia do aeroporto internacional de SP sobre o tráfico de entorpecentes no Brasil

Flagrantes de drogas, presente de aniversário suspeito e besouros na bagagem estão entre os destaques do episódio Flagrantes de drogas, presente de aniversário suspeito e besouros na bagagem estão entre os destaques do episódio (Divulgação/RECORD)

No Patrulha das Fronteiras desta quarta-feira (27), a partir das 22h45, mais casos curiosos e arriscados de viajantes que tentam desafiar a legislação das fronteiras de portos e aeroportos pelo mundo. Entre os destaques da noite, o episódio mostra como um turista foi parado após demonstrar tensão em um guichê. Ele começa a contar mentiras, entre elas a de um peixe exótico. Verdade ou história de pescador?

No programa, o apresentador Reinaldo Gottino entrevista o delegado Dennis Cali, chefe da delegacia da Polícia Federal do aeroporto internacional de São Paulo, que vai contar como os traficantes do exterior tentam burlar as fronteiras para entrar com drogas no Brasil e quais os maiores desafios da organização para coibir essas práticas.

Em mais uma ação dos agentes de segurança, besouros são flagrados circulando livremente nas remessas internacionais e uma verdadeira caça aos insetos começa. O que vai acontecer?

Outro viajante é parado com armas letais não declaradas entre os materiais de acampamento. Levar itens proibidos pode se tornar um verdadeiro transtorno na viagem. E ainda: um chef de cozinha tenta usar o carisma para enganar os agentes de imigração. Depois de um longo interrogatório, a verdade aparece.

Outro fato curioso desperta a atenção das autoridades. Um pacote de frascos de esteroides suspeitos passou pelo raio-x. Depois de uma análise criteriosa, a história não terminará bem. E o agente de segurança precisou de muita habilidade para descobrir o que tinha dentro de um simples e ingênuo presente de aniversário.

Patrulha das Fronteiras mostra a incansável rotina de trabalho das equipes de controle de alfândega e do departamento de biossegurança de portos e aeroportos pelo mundo, que não medem esforços para garantir a segurança de todos que passam pelas fronteiras de um país, que estão constantemente sob ameaça. O telespectador acompanha os bastidores da atuação desses agentes no combate aos mais diversos tipos de crimes que acontecem nas divisas de qualquer parte do planeta.

O programa vai ao ar nas noites de quarta-feira, a partir das 22h45, com apresentação de Reinado Gottino, na tela da RECORD.