Agentes investigam mala misteriosa com mau cheiro na Patrulha das Fronteiras desta quarta (6) Reinaldo Gottino ainda mostra como é realizado o trabalho e treinamento dos agentes caninos no Brasil

Nada passa despercebido aos olhos dos competentes profissionais das fronteiras Nada passa despercebido aos olhos dos competentes profissionais das fronteiras (Divulgação/RECORD)

Nesta quarta-feira (6), a partir das 22h45, vai ao ar mais um episódio de Patrulha das Fronteiras. No programa, Reinaldo Gottino mostra para o público os bastidores do trabalho de agentes federais em busca de atividades suspeitas em portos e aeroportos espalhados pelo mundo.

Por mais que caixas de papelão possam parecer todas iguais, sob o olhar experiente de uma agente de segurança, não são. O instinto investigativo faz com que a profissional desconfie de uma encomenda vinda pelo correio com características suspeitas. O programa conta o que elas, de fato, transportavam.

Em outra operação, os agentes de segurança estão mobilizados para detectar possíveis atividades ilegais nos portos: desde carros a contêineres passam por inspeção. Nada passa despercebido aos olhos dos competentes profissionais das fronteiras.

Um voo é fretado por 280 homens e, é claro, que todos são obrigados a passar pela alfândega. Os agentes já imaginavam que teriam muito trabalho, mas não pensaram que encontrariam inúmeras irregularidades.

Em uma das histórias mais intrigantes do episódio, uma mala misteriosa com um mau cheiro insuportável chama a atenção. As autoridades do aeroporto montam um super esquema para desvendar a procedência do conteúdo da bagagem. O que será que está por trás desse mistério?

Ainda durante a edição, o apresentador Reinaldo Gottino mostra como é realizado o trabalho e treinamento dos agentes caninos, e entrevista um policial federal brasileiro que trabalha diretamente com os animais.

Patrulha das Fronteiras mostra a incansável rotina de trabalho das equipes de controle de alfândega e do departamento de biossegurança de portos e aeroportos pelo mundo, que não medem esforços para garantir a segurança de todos que passam pelas fronteiras de um país, que estão constantemente sob ameaça. O telespectador acompanha os bastidores da atuação desses agentes no combate aos mais diversos tipos de crimes que acontecem nas divisas de qualquer parte do planeta.

Com apresentação de Reinado Gottino, Patrulha das Fronteiras vai ao ar nas noites de quarta-feira, às 22h45, na tela da RECORD.