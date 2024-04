Cadela farejadora identifica jovem com atitude suspeita na Patrulha das Fronteiras desta quarta (28) No segundo episódio da nova temporada, Reinaldo Gottino também explica como funcionam as leis no Brasil

Gottino acompanha história de jovem que chamou a atenção de cadela farejadora Gottino acompanha história de jovem que chamou a atenção de cadela farejadora (Divulgação/RECORD)

Nesta quarta-feira (28), às 23h30, vai ao ar o segundo episódio da nova temporada de Patrulha das Fronteiras, sob comando de Reinaldo Gottino, logo após a transmissão do Campeonato Paulista.

Entre os destaques inéditos da semana, o público vai acompanhar a história de um jovem que chamou a atenção de uma cadela farejadora quando andava pelo aeroporto, atitude que despertou suspeitas.

Em outra operação, um passageiro se complicou para entrar no país devido a problemas que teve com a lei no passado. O trabalho dos agentes é constante.

Além disso, três viajantes canadenses foram parados pelas autoridades de segurança do aeroporto, porque um deles não conhecia as leis do país. O que será que ele levava na bagagem?

E uma suposta viagem romântica deixou os agentes do controle de imigração desconfiados. Como será que terminou essa história?

O que acontece quando, ao passar pelo infravermelho, a informação que está na caixa não bate com o que foi visto? Uma revista mais detalhada é necessária para checar a veracidade dos fatos.

E até um esporte pouco conhecido no Brasil gerou suspeitas no time de segurança. O "Disc Golf" tem até campeonato mundial e é jogado como um golfe tradicional, mas em vez de usar tacos e bolas, os praticantes utilizam um disco para acertar as bandeirinhas. Dois atletas campeões dessa modalidade esportiva tiveram que dar explicações na hora de entrar no país.

O desfecho dessas e outras histórias inéditas serão revelados no episódio desta quarta-feira (28). Durante a edição, o apresentador Reinaldo Gottino traz informações oficiais de como funcionam as leis no Brasil e entrevista um especialista no assunto.

Patrulha das Fronteiras mostra a incansável rotina de trabalho das equipes de controle de alfândega e do departamento de biossegurança de portos e aeroportos pelo mundo, que não medem esforços para garantir a segurança de todos que passam pelas fronteiras de um país, que estão constantemente sob ameaça. O telespectador acompanha os bastidores da atuação desses agentes no combate aos mais diversos tipos de crimes que acontecem nas divisas de qualquer parte do planeta.

Com apresentação de Reinado Gottino, Patrulha das Fronteiras vai ao ar nas noites de quarta-feira, às 23h30, na tela da RECORD.