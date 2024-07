Drogas são encontradas em caixa de som no episódio de Patrulha das Fronteiras desta quarta (31) E mais: passageiro “pirata” esconde um segredo e alimentos exóticos são identificados pelo raio-x Patrulha das Fronteiras|Do R7 30/07/2024 - 16h26 (Atualizado em 30/07/2024 - 16h26 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Às 22h45, Reinaldo Gottino contará histórias inéditas e curiosas que acontecem nos aeroportos pelo mundo Divulgação/RECORD

No segundo episódio da nova temporada de Patrulha das Fronteiras, que vai ao ar nesta quarta (31), o apresentador Reinaldo Gottino contará histórias inéditas e curiosas que acontecem em portos e aeroportos pelo mundo.

A partir das 22h45, o público vai acompanhar flagrantes inusitados do departamento de biossegurança, como o caso de uma caixa de som que se destacou na esteira do aeroporto. Não demorou muito para o mistério ser desvendado, e a cara de pau dos criminosos impressiona os agentes.

Em outro momento curioso, um passageiro que aterrissa no país com uma promessa de resgatar uma grande fortuna do outro lado da fronteira. O pirata ‘Capitão Jack’ levanta suspeita dos agentes e a sua caça ao tesouro pode ter chegado ao fim.

Numa situação atípica, o alarme de incêndio do aeroporto dispara e todos os passageiros e funcionários precisam deixar o local sem levar nenhum pertence.

Publicidade

Ainda no programa, uma caixa chama a atenção no raio-x. Muitas culturas têm um gosto peculiar e gostam de apreciar em seus cardápios insetos, como aranhas, formigas, grilos e até vermes. Qual será o mistério dessa caixa? Será que o banquete ainda está garantido?

E um brasileiro teve que se explicar depois que sua mala apresentou algo incomum em sua estrutura interna. Mesmo negando que transportava drogas, ele ficou abismado com a descoberta das autoridades.

Patrulha das Fronteiras vai ao ar nas noites de quarta-feira, a partir das 22h45, com apresentação de Reinado Gottino, na tela da RECORD.