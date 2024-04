Patrulha das Fronteiras |Do R7

Jovem mãe levanta suspeita de cão farejador no Patrulha das Fronteiras desta quarta (3) Programa ainda mostra a fiscalização de um caixa de frutos do mar e um barista misterioso; saiba mais

Alto contraste

A+

A-

Jovem assume o vício em drogas e um passado bem complicado Jovem assume o vício em drogas e um passado bem complicado (Divulgação/RECORD)

Nesta quarta (3), vai ao ar mais um episódio de Patrulha das Fronteiras, sob comando de Reinaldo Gottino, a partir das 22h45.

Entre os destaques do programa, o público vai acompanhar a história de uma mulher que levanta suspeitas do cão farejador e precisa prestar esclarecimentos. A jovem mãe assume o vício em drogas e um passado bem complicado. Os oficiais acham tudo muito estranho e a mulher pode ser deportada.

Uma caixa repleta de frutos do mar passa por uma fiscalização rotineira no aeroporto. Entre os seres marinhos, a oficial faz uma descoberta que nunca foi vista nos oceanos, o dono da bagagem se complica e detalhe: não é a primeira vez que esse passageiro faz isso!

Em outra operação, um passageiro alega que a mãe arrumou a bagagem e que desconhece as irregularidades flagradas pelo agente. Será que essa desculpa colou ou ele vai ter que ligar pra a mãe tirá-lo dessa situação?

Continua após a publicidade

Um homem chamou a atenção por ter pouca bagagem. Durante o interrogatório, os agentes descobrem que o suspeito alega ser barista, mas ele tem outras habilidades além de fazer café.

Patrulha das Fronteiras mostra a incansável rotina de trabalho das equipes de controle de alfândega e do departamento de biossegurança de portos e aeroportos pelo mundo, que não medem esforços para garantir a segurança de todos que passam pelas fronteiras de um país, que estão constantemente sob ameaça. O telespectador acompanha os bastidores da atuação desses agentes no combate aos mais diversos tipos de crimes que acontecem nas divisas de qualquer parte do planeta.

Patrulha das Fronteiras vai ao ar nas noites de quarta, às 22h45, com apresentação de Reinaldo Gottino.