Mochileiro barrado, bagagem com jacaré e lembrancinhas exóticas estão entre os destaques do Patrulha das Fronteiras desta quarta (11) A atração, comandada por Reinaldo Gottino, vai ao ar a partir das 22h45 na RECORD Patrulha das Fronteiras|Do R7 10/09/2024 - 16h16 (Atualizado em 10/09/2024 - 16h16 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Casal tenta entrar no país com um jacaré na mala Divulgação/RECORD

No último episódio desta temporada de Patrulha das Fronteiras, no ar nesta quarta (11), a partir das 22h45, Reinaldo Gottino conta mais casos de flagrantes em portos e aeroportos pelo mundo. Entre os destaques, um mochileiro barrado na alfândega após um oficial de segurança encontrar um item proibido na bagagem. O que mais chamou a atenção foi o comportamento atrevido do viajante, que colocou tudo a perder.

Outra operação, desta vez nas esteiras dos Correios. Um funcionário altamente treinado, com a ajuda de cães farejadores, desconfia de alguns envelopes vindos do exterior. A experiência desse agente contribuiu para desmantelar um esquema de tráfico internacional de drogas.

Um casal tenta entrar no país com um predador na mala, neste caso, um jacaré. O caso parou nas mãos de um agente de segurança, que agora exige explicações aos passageiros.

Uma simples importação de câmeras de segurança acabou caindo na mira de um oficial muito experiente. Resultado: os objetos transportavam drogas.

‌



E ainda: três argentinos chegam de viagem com uma bagagem bem suspeita carregada de lembrancinhas exóticas. Como será que terminou essa história?

Patrulha das Fronteiras vai ao ar nas noites de quarta-feira, a partir das 22h45, com apresentação de Reinaldo Gottino, na RECORD.