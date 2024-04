Nova temporada de Patrulha das Fronteiras estreia nesta quarta-feira (21) Com apresentação de Reinaldo Gottino, a atração também terá como novidade a presença de convidados e especialistas para explicar como funcionam as fronteiras brasileiras

Sob comando do jornalista Gottino, nova temporada de Patrulha das Fronteiras chega na tela da RECORD Sob comando do jornalista Gottino, nova temporada de Patrulha das Fronteiras chega na tela da RECORD (Divulgação/RECORD)

Nesta quarta-feira (21), às 22h45, estreia a nova temporada de Patrulha das Fronteiras, agora sob comando do jornalista Reinaldo Gottino. A atração, com episódios inéditos, mostra a incansável rotina de trabalho das equipes de controle de alfândega e do departamento de biossegurança de portos e aeroportos pelo mundo, que não medem esforços para garantir a segurança de todos que passam pelas fronteiras de um país, que estão constantemente sob ameaça.

O telespectador passará a acompanhar os bastidores da atuação desses agentes no combate aos mais diversos tipos de crimes que acontecem nas divisas de qualquer parte do planeta. O apresentador está animado para o novo desafio, já que é a primeira vez que ele comandará um programa desse gênero.

"É um desafio muito grande participar de um programa como esse e uma alegria também. É um programa muito interessante, dinâmico. A gente não dará só a notícia do país, mas também traremos para a realidade do Brasil, como, por exemplo, 'aí no Brasil, pode entrar com esse material?' Em alguns países, é proibido. A gente vai explicar tudo isso, como funciona. Vamos trazer como funciona no Brasil e explicar a notícia."

Gottino ainda revela que a temporada terá como novidade a presença de convidados e especialistas para explicar tudo que envolve a legislação brasileira sobre fronteiras, como, por exemplo, quais os objetos permitidos para levar na bagagem, como é realizado o trabalho dos peritos e dos animais treinados para busca de material suspeito, entre outros temas. "O diferencial dessa temporada é que nós vamos ter convidados, trazer autoridades e especialistas. 'Como funciona o trabalho de um cão farejador em portos, aeroportos, fronteiras?' Vamos trazer muito para o Brasil."

O apresentador do Balanço Geral SP pretende levar sua experiência no jornalismo diário para esse novo momento em sua carreira. "Vou poder contar histórias, descrever as imagens, fazer as entrevistas, trazer para esse lado brasileiro e explicar para o telespectador", finaliza Gottino.

No primeiro episódio que vai ao ar nesta quarta-feira (21), o público vai conhecer histórias fascinantes e curiosas, como a do jovem mexicano que tinha certeza que ia passar despercebido pelos agentes da imigração, mas o espertinho foi pego por causa de mensagens suspeitas no celular. Em outra situação, dois empresários tinham o mesmo destino, mas ao chegarem na imigração, os colegas deram justificativas completamente diferentes para entrar no país e as autoridades perceberam que tinha algo estranho.

Em uma história surpreendente, um casal tentou passar na imigração com peles e cabeça de animais. Eles tinham certeza que estavam dentro da lei, até que os troféus de caça foram levados para uma averiguação por ameaça à biossegurança do país. Outro casal também foi parado pelos agentes ao desembarcar para passar férias sem ter ideia do que ia fazer no local. A falta de planejamento e as contradições ditas por eles foi só o início de uma série de mentiras.

Uma encomenda estrangeira com estátuas chamou a atenção dos policiais da alfândega e a mercadoria foi interceptada com algo muito suspeito. O que será que os agentes descobriram? Essas e outras muitas histórias serão mostradas em detalhes nas noites de quarta-feira, na RECORD.

Patrulha das Fronteiras vai ao ar às quartas-feiras, a partir das 22h45, com apresentação de Reinado Gottino, na tela da RECORD.