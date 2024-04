Patrulha das Fronteiras: Drogas em painéis solares e material de escritório estão entre os flagrantes dos agentes de segurança

Alto contraste

Patrulha das Fronteiras Cães farejadores encontram quase 5 quilos de drogas em painéis solares (Divulgação/RECORD)

Nesta quarta-feira (10), vai ao ar mais um episódio de Patrulha das Fronteiras, sob comando de Reinaldo Gottino, a partir das 22h45. A atração começa com um caso curioso. Os cães farejadores desconfiam que dentro de painéis solares importados tenha algo além de simples equipamentos eletrônicos. Quase 5 quilos de drogas foram encontrados e, desta vez, felizmente, não chegaram nas mãos de traficantes.

Em outro flagrante, um turista, que não preenche a declaração de entrada no país como deveria, desperta a atenção do oficial, que descobre um passado criminoso do viajante. A situação do ex-condenado piora durante a entrevista na imigração e ele fica em apuros. Como vai terminar essa história?

Um casal britânico resolve sair do aeroporto durante uma conexão para tomar um cafezinho e precisa passar pela imigração. O cão farejador aponta aos agentes que algo estava errado. Agora, a dupla precisa se explicar e corre o risco de voltar para casa sem curtir as férias e, ainda, sem o café.

Nos correios, uma encomenda inusitada chama a atenção na inspeção do raio-x e é levada diretamente para uma análise mais detalhada. Peles de animais silvestres não são permitidas para transporte.

Entre as remessas internacionais, um pacote de dados incompletos se destaca no meio das bagagens. O agente precisa checar melhor do que se trata e descobre um tesouro dentro de uma caixa de cereal. Uma iguaria, conhecida como Caviar do Oeste, é considerada um dos pratos mais caros do mundo, já que uma das suas propriedades é retardar o envelhecimento.

Os flagrantes não param. Entre dezenas de caixas de papelão, uma encomenda com materiais de escritório desperta a curiosidade das autoridades de segurança. A equipe do laboratório da alfândega é acionada para desvendar o que tem dentro das pequenas caixas de plástico. O resultado: drogas.

Patrulha das Fronteiras mostra a incansável rotina de trabalho das equipes de controle de alfândega e do departamento de biossegurança de portos e aeroportos pelo mundo, que não medem esforços para garantir a segurança de todos que passam pelas fronteiras de um país, que estão constantemente sob ameaça. O telespectador acompanha os bastidores da atuação desses agentes no combate aos mais diversos tipos de crimes que acontecem nas divisas de qualquer parte do planeta.

Patrulha das Fronteiras vai ao ar nas noites de quarta-feira a partir das 22h45, com apresentação de Reinado Gottino, na tela da RECORD.