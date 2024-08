Patrulha das Fronteiras flagra viagem romântica suspeita no episódio desta quarta (28) Confira todos os destaques da atração comandada por Reinaldo Gottino, a partir das 22h45, na tela da RECORD Patrulha das Fronteiras|Do R7 28/08/2024 - 11h29 (Atualizado em 28/08/2024 - 11h29 ) ‌



Patrulha das Fronteiras mostra família com contêiner cheio de irregularidades Divulgação/RECORD

Mais histórias de fiscalização em portos e aeroportos pelo mundo no Patrulha das Fronteiras desta quarta-feira (28), a partir das 22h45. Entre os destaques da noite, o caso de uma família que estava de mudança para um novo lar e enviou um contêiner lotado de itens da casa antiga. No porto, oficias de segurança foram convocados para fazer uma varredura e encontraram várias irregularidades.

Em outro flagrante, uma viajante chinesa pretendia fazer uma viagem romântica com o marido. Mas, na imigração, a mulher demonstrou não ter conhecimento do roteiro de férias e, além disso, embarcou sozinha, o que despertou desconfiança da equipe de fiscalização. Por que será que o marido ficou de fora? Uma história mal contada que acabou virando um grande problema.

Um viajante tenta entrar no país com mais cigarros do que é permitido. Além desse fato, as autoridades encontraram vestígios de drogas nas malas, o que levou o passageiro a confessar o uso de entorpecentes. Será que ele terá permissão de cruzar a fronteira depois desse flagrante?

O trabalho continua para os agentes de segurança. Uma encomenda passa pelo raio-x com conteúdo suspeito. O remetente declarou cosméticos, mas o fiscal experiente usou todo o seu faro e intuição para ir mais a fundo na investigação. Qual será o desfecho dessa história?

Patrulha das Fronteiras vai ao ar nas noites de quarta-feira, a partir das 22h45, com apresentação de Reinaldo Gottino.