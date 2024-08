Patrulha das Fronteiras mostra brinquedos suspeitos, plantas, obras de arte com drogas e besouros escondidos em pacotes nesta quarta (21) Atração apresentada por Reinaldo Gottino exibe o trabalho de fiscalização dos agentes contra atos ilícitos em portos e aeroportos pelo mundo a partir das 22h45 Patrulha das Fronteiras|Do R7 21/08/2024 - 12h10 (Atualizado em 21/08/2024 - 12h19 ) ‌



Patrulha das Fronteiras mostra objetos inusitados nos aeroportos pelo mundo Reprodução/RECORD

Nesta quarta-feira (21), tem mais histórias inéditas do Patrulha das Fronteiras, no ar a partir das 22h45. E o primeiro caso da noite não é brincadeira de criança. Uma caixa de papelão declarada como jogos infantis é levada para inspeção e vira um verdadeiro quebra-cabeça para os agentes de segurança.

Em mais um trabalho de cães farejadores, uma viajante da Nova Zelândia tentou voltar para casa com uma coleção de plantas suculentas.E quando deu conta do risco que estava correndo, espalhou as plantas por vários lugares no aeroporto. A polícia fez uma varredura e agora ela está encrencada.

Em outro flagrante, duas obras de arte saem das esteiras e acabam no raio-x do aeroporto. Os oficiais não são especialistas em arte, mas já sacaram que os criminosos fazem de tudo para disfarçar atos ilícitos. E as suspeitas estavam certas: drogas foram encontradas dentro dos objetos.

E os oficiais dos Correios fiscalizam um pacote que foi declarado como insetos, o que representa um grande risco à biossegurança do país. Depois de abrir a caixa, besouros brilhantes foram encontrados. Como será que esse caso terminou?

Patrulha das Fronteiras vai ao ar nas noites de quarta-feira, a partir das 22h45, com apresentação de Reinaldo Gottino.