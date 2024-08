Patrulha das Fronteiras mostra família coreana com más intenções e bagagem com alimentos suspeitos nesta quarta (14) Com apresentação de Reinaldo Gottino, o programa vai ao ar a partir das 22h45; não perca! Patrulha das Fronteiras|Do R7 13/08/2024 - 14h02 (Atualizado em 13/08/2024 - 14h02 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Família coreana com más intenções e bagagem com alimentos suspeitos na alfândega Divulgação/RECORD

A partir das 22h45 desta quarta (14), Reinaldo Gottino apresenta Patrulha das Fronteiras. No programa, o público acompanha o trabalho das autoridades no combate aos mais diversos tipos de crimes nas alfândegas de portos e aeroportos espalhados pelo mundo.

Na edição de amanhã do programa, um homem tenta entrar no país para cuidar dos sobrinhos pequenos. Mas a imigração desconfia do “titio” e, com a ajuda de fiscais de outros países, a verdade aparece. Será que ele vai conseguiu sair dessa situação e ter seus dias de babá?

Em outro caso, duas agentes flagram irregularidades em uma encomenda declarada como abajur de cobre. Atentas, elas observaram pequenos detalhes da peça, e acabam achando outra utilidade para o objeto que vai muito além da iluminação.

E mais! O trabalho da inteligência do aeroporto aponta que uma família coreana estava com más intenções depois de conseguir entrar no país. O casal é interrogado, mas esquece de combinar o que falar, e ambos dão versões completamente diferentes. Qual será a reação deles após serem confrontados?

Publicidade

As autoridades precisam lidar ainda com o caso de uma mulher quer voltar para casa, mas é flagrada com a mala cheia de itens perigosos à biossegurança do país. Ela tenta jogar a culpa nos agentes, mas, é claro, a desculpa não cola e o clima fica extremamente tenso.

Patrulha das Fronteiras vai ao ar todas as quarta-feira, a partir das 22h45, com apresentação de Reinado Gottino, na tela da RECORD.