Patrulha das Fronteiras volta nesta quarta (24), em nova temporada com histórias inéditas Apresentado por Reinaldo Gottino, o primeiro episódio traz remessa de lençóis com drogas, pacote com ovos proibidos e caixa com facas Patrulha das Fronteiras|Do R7 23/07/2024 - 12h41 (Atualizado em 23/07/2024 - 12h41 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Reinaldo Gottino apresenta Patrulha das Fronteiras todas as quartas, às 22h45, na RECORD Divulgação/RECORD

A partir desta quarta (24), Patrulha das Fronteiras volta à programação da RECORD em nova temporada, às 22h45. O público poderá acompanhar histórias inéditas do trabalho incessante dos agentes de segurança nas fronteiras de portos e aeroportos pelo mundo, além dos flagrantes curiosos do departamento de biossegurança quando são encontrados produtos ilícitos ou proibidos em bagagens de passageiros ou em cargas suspeitas.

No episódio desta semana, o apresentador Reinaldo Gottino começa a noite contando uma história de amor bem controversa, que acabou virando um problema para as autoridades. Uma passageira relatou na imigração que o namorado a aguardava do outro lado da fronteira. Após investigação, os agentes descobriram que tudo não passava de um golpe para entrar no país.

Em outro caso, um pacote com forte odor chamou a atenção dos profissionais de biossegurança e o objeto foi levado para inspeção em um laboratório. Além de terem encontrado sementes e alguns insetos, a embalagem transportava um peixe com um “tempero especial” bem suspeito contendo drogas.

Uma passageira desinformada precisou se explicar às autoridades porque o aparelho de raio-X revelou que ela carregava ovos na bagagem, o que é proibido. Só é permitida a entrada do alimento se for pasteurizado ou em pó.

Publicidade

Outro flagrante curioso. Desta vez, o oficial achou algo suspeito dentro de remessas de lençóis novos. Drogas foram encontradas e o desfecho desse caso não saiu como previsto.

Entre milhares de itens, uma caixa com um suposto objeto de acampamento é inspecionada no raio-X. O olhar atento de um agente experiente detectou um risco à segurança do país, já que a carga transportava facas nada inofensivas.

Publicidade

No estúdio, Gottino conversa com Renato Rosa, superintendente estadual dos Correios, em São Paulo, que explicará como as encomendas despachadas em aeroportos de todo o país são verificadas a todo instante pelas autoridades.

Patrulha das Fronteiras vai ao ar nas noites de quarta-feira, a partir das 22h45, com apresentação de Reinado Gottino, na tela da RECORD.