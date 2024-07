Saiba como funciona o programa Patrulha das Fronteiras Atração mostra o trabalho de agentes de alfândega que combatem diversos crimes pelo mundo Patrulha das Fronteiras|Do R7 17/03/2023 - 19h32 (Atualizado em 24/07/2024 - 19h04 ) ‌



Você confere o programa Patrulha das Fronteiras na tela da RECORD

No mundo todo, as fronteiras estão em constante ameaça, seja por drogas, produtos ilegais e passageiros suspeitos que desafiam as leis e podem afetar toda a economia de um país.

Para evitar qualquer tipo de crime, profissionais de controle de alfândega e do departamento de biossegurança não medem esforços para garantir a tranquilidade de todos. O registro deste trabalho complexo e arriscado é exibido no programa Patrulha das Fronteiras.

Por isso, durante a atração, o telespectador passa a acompanhar a atuação desses agentes nos bastidores do combate aos mais diversos tipos de delitos que acontecem nas divisas de qualquer parte do mundo.

A Patrulha das Fronteiras vai ao ar toda quarta, às 22h45, na tela da RECORD.