Último episódio de Patrulha das Fronteiras mostra peles de cobras identificadas no raio-x Nesta quarta-feira (17), programa ainda exibe uma senhora com comportamento suspeito e passado criminoso

Alto contraste

A+

A-

Oficial encontra restos mortais de cobras no raio-x Oficial encontra restos mortais de cobras no raio-x (Divulgação/RECORD)

Nesta quarta-feira (17), a partir das 22h45, vai ao ar o último episódio desta temporada de Patrulha das Fronteiras, sob comando de Reinaldo Gottino. O programa começa com o caso intrigante de uma senhora com comportamento suspeito, que é levada para uma conversa tensa na alfândega. A vietnamita já é conhecida dos policiais e não adiantou tentar esconder o passado criminoso. Agora, ela precisa provar que a intenção desta viagem não é traficar drogas. Será que os agentes vão acreditar?

Em outro flagrante, uma imagem inusitada chama a atenção no raio-x. Em uma caixa, a oficial encontra restos mortais de um dos predadores mais temidos da humanidade. Peles de cobras podem oferecer sérios riscos à biossegurança de um país.

Numa situação inusitada, uma mulher decidiu fazer uma viagem radical e, para ter um apoio psicológico, colocou na bagagem um item atípico que deveria ter sido declarado, mas não foi. Durante a inspeção, o oficial que fez o flagrante não acreditou na audácia: o gato de estimação estava dentro da mala.

Membros de uma família levantam suspeita dos agentes. Como diz aquele velho ditado popular: família unida jamais será vencida! Mas será que juntos eles conseguem burlar as regras da alfândega?

Publicidade

Patrulha das Fronteiras mostra a incansável rotina de trabalho das equipes de controle de alfândega e do departamento de biossegurança de portos e aeroportos pelo mundo, que não medem esforços para garantir a segurança de todos que passam pelas fronteiras de um país, que estão constantemente sob ameaça. O telespectador acompanha os bastidores da atuação desses agentes no combate aos mais diversos tipos de crimes que acontecem nas divisas de qualquer parte do planeta.

Patrulha das Fronteiras vai ao ar nas noites de quarta-feira a partir das 22h45, com apresentação de Reinado Gottino, na tela da RECORD.