Arte do crime: drogas são despachadas dentro de quadros, mas raio X frustra traficantes Aaron, agente da fiscalização, encontrou nada menos do que 14 kg de efedrina

Alto contraste

A+

A-

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

As apreensões não param. As aparências enganam, mas o ditado não se aplica aos experientes agentes no controle de encomendas que chegam no país. Na central dos correios de Auckland, na Nova Zelândia, o raio X denunciou que havia algo errado no pacote. Nos quadros encontrados, a arte parecia em segundo plano. Aaron, agente da fiscalização, encontrou nada menos do que 14 kg de efedrina. Confira!