Delegado-Chefe da PF no Aeroporto de Guarulhos conta como é o trabalho de apreensão de drogas Ele revelou que os criminosos usam estratégias inusitadas para tentar transportar as substâncias ilícitas

Reinaldo Gottino recebe no Patrulhas das Fronteiras o Delegado-Chefe da PF no Aeroporto de Guarulhos, Dennis Cali. O convidado contou como é feito o trabalho de apreensão de drogas no principal aeroporto do país, onde foram apreendidas 2 toneladas de substâncias ilícitas em 2023.