Delegado-chefe da PF no aeroporto de Guarulhos explica como é o trabalho para combater o tráfico no local Ele contou uma apreensão especial feita com a ajuda de um cão farejador

O Delegado-chefe da PF no aeroporto de Guarulhos, Dennis Cali, conversou com Gottino sobre o trabalho de combate ao tráfico no local. Ele citou um caso especial, no qual o cão farejador detectou a droga que não foi vista no raio-x.