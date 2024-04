Mexicano é impedido de entrar na Nova Zelândia por apresentar risco a lei antidrogas Comportamento suspeito desperta a atenção dos agentes no aeroporto

Um mexicano foi impedido de entrar na Nova Zelândia depois que os agentes do aeroporto notaram um comportamento suspeito. O homem foi chamado para averiguações e no celular dele foram encontradas mensagens sobre a compra e uso de drogas. Por apresentar um risco a lei antidrogas, ele foi impedido de entrar no país.