Viajante assume ser usuário de drogas e alerta fiscalização em aeroporto na Nova Zelândia

No Aeroporto Internacional de Christchurch, na Nova Zelândia, um viajante é encaminhado para a fiscalização do aeroporto. Visivelmente alterado, ele assume ser usuário de drogas. As histórias desencontradas, que parecem mentiras, deixam a oficial ainda mais curiosa, e a bagagem dele passa por uma criteriosa revista.