Antes de ser Paulo, Saulo era um fervoroso perseguidor de cristãos

O apóstolo Paulo nasceu com o nome de Saulo na cidade de Tarso, atualmente localizada na região da Turquia. Foi em Jerusalém que ele foi criado e se dedicou aos estudos da tradição judaica, sob orientação do mestre Gamaliel. Ainda como Saulo, foi um fervoroso perseguidor de cristãos e não acreditava em Cristo. No Alpendre de Salomão, ele presencia o martírio de Estêvão, um discípulo de Jesus, e esse acontecimento se torna decisivo na vida dele.