Ágabo interrompe jantar com mensagem importante para Paulo | Paulo, O Apóstolo

O jantar de despedida de Paulo é interrompido por Ágabo. O profeta revela o que os religiosos em Jerusalém pretendem fazer com o Apóstolo. Lucas e Gabriela se assustam e pedem que ele desista da viagem, assim como todos os outros presentes.



