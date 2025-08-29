Logo R7.com
Ágabo interrompe jantar com mensagem importante para Paulo | Paulo, O Apóstolo

O profeta revela o que os religiosos em Jerusalém pretendem fazer com o Apóstolo

Paulo, O Apóstolo|Do R7

O jantar de despedida de Paulo é interrompido por Ágabo. O profeta revela o que os religiosos em Jerusalém pretendem fazer com o Apóstolo. Lucas e Gabriela se assustam e pedem que ele desista da viagem, assim como todos os outros presentes.

