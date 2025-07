Após seu encontro com Jesus, Saulo é batizado por Ananias em Damasco com ordenança Divina. Em seguida, os dois se abraçam e contemplam a paisagem. Saulo diz estar pronto para a sua nova vida. Ananias conta a origem das águas do rio em que ele foi batizado.



Perdeu algum detalhe de Paulo, O Apóstolo? É só acessar o PlayPlus.com para assistir aos episódios completos.