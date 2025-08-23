Logo R7.com
Apolo faz uma revelação a Paulo | Paulo, O Apóstolo

"Não ponha a culpa na fraqueza, porque você bem que podia ter fugido da tentação", disse o Apóstolo

Paulo, O Apóstolo|Do R7

Paulo pergunta a Apolo o que pode estar impedindo o discípulo de receber o Espírito de Deus na vida dele. E Apolo faz uma revelação ao Apóstolo referente a Cloe e à saída dele de Corinto. "Não ponha a culpa na fraqueza, porque você bem que podia ter fugido da tentação", diz Paulo.

