Após grave queda, jovem é ressuscitado por Paulo | Paulo, O Apóstolo

O Apóstolo abraça o corpo do jovem e um milagre acontece: "Não se perturbe, o rapaz está vivo"

Paulo, O Apóstolo|Do R7

Durante uma reunião em Trôade, o filho de Carpo cai da janela e morre. Paulo abraça o corpo do jovem e um milagre acontece: "Não se perturbe, o rapaz está vivo". Ele, então, abre os olhos e se levanta, sem se lembrar do que aconteceu, para a emoção do pai e de todos ao redor.

