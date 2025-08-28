Após grave queda, jovem é ressuscitado por Paulo | Paulo, O Apóstolo
O Apóstolo abraça o corpo do jovem e um milagre acontece: "Não se perturbe, o rapaz está vivo"
Durante uma reunião em Trôade, o filho de Carpo cai da janela e morre. Paulo abraça o corpo do jovem e um milagre acontece: "Não se perturbe, o rapaz está vivo". Ele, então, abre os olhos e se levanta, sem se lembrar do que aconteceu, para a emoção do pai e de todos ao redor.
