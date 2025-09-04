Após julgamento, Félix ordena que Paulo volte ao cárcere | Paulo, O Apóstolo

O julgamento de Paulo perante Félix não sai como esperado para os religiosos do Sinédrio. "Por acaso, tudo isso que acabou de acontecer nessa sala, foi seu Deus que permitiu?", questiona o procurador da Judeia. "Como eu disse, nada acontece sem que Ele permita", afirma o Apóstolo. E Félix ordena que Paulo seja levado de volta ao cárcere e que tenha tudo o que ele precisa, além permissão para visitas.



O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!