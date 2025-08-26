Barnabé é apedrejado em Salamina | Paulo, O Apóstolo
Marcos relembra a morte do tio
Durante jantar com Maria e Bispo Tiago, Marcos relembra a morte do tio. Na cidade de Salamina, Barnabé foi acusado de blasfemar contra os costumes. Marcos tentou salvá-lo, mas o apóstolo acabou sendo apedrejado. E, antes de morrer, Barnabé pediu que seu sobrinho transmitisse um recado para Paulo: "Fala pra ele que eu entendi a luta dele".
Perdeu algum detalhe de Paulo, O Apóstolo? É só acessar o RecordPlus.com para assistir aos episódios completos.
Últimas