Bispo Tiago se irrita com o retorno de Paulo a Jerusalém | Paulo, O Apóstolo

O apóstolo promete que não vai mais reunir multidões

Paulo, O Apóstolo|Do R7

Paulo retorna de surpresa a Jerusalém, mas sua presença não agrada a todos. Bispo Tiago se irrita e esbraveja que a igreja está em paz com a ausência dele. Pedro tenta acalmar os ânimos e defende os métodos utilizados por Paulo. O apóstolo promete a Tiago que não vai mais reunir multidões. Todos então se sentam para jantar.

