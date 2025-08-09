Bispo Tiago se irrita com o retorno de Paulo a Jerusalém | Paulo, O Apóstolo

Paulo retorna de surpresa a Jerusalém, mas sua presença não agrada a todos. Bispo Tiago se irrita e esbraveja que a igreja está em paz com a ausência dele. Pedro tenta acalmar os ânimos e defende os métodos utilizados por Paulo. O apóstolo promete a Tiago que não vai mais reunir multidões. Todos então se sentam para jantar.



