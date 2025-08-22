Logo R7.com
Britânico é envenenado e Octávia se desespera | Paulo, O Apóstolo

A jovem fazia um apelo para que o irmão considerasse o trono de Roma

Paulo, O Apóstolo|Do R7

Octávia faz um apelo para que Britânico considere o trono de Roma e o alerta sobre os perigos que corre com a fúria de Nero, já que no dia seguinte o jovem terá idade para se tornar rei. Porém, ela logo percebe que é tarde demais ao se deparar com o irmão envenenado.

