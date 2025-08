Com ciúmes de Paulo, Prócoro termina o noivado com Gabriela | Paulo, O Apóstolo

Às vésperas do casamento, Prócoro chama Gabriela para uma conversa séria. O discípulo ficou com ciúmes da noiva com Paulo. Gabriela garante que sua relação com o apóstolo ficou no passado. Mesmo assim, Prócoro decide terminar o noivado com ela e diz: "Não posso me casar com uma mulher que ama outro homem".



