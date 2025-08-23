Demétrio lidera motim contra os discípulos | Paulo, O Apóstolo

As façanhas de Paulo seguem repercutindo entre o povo de Éfeso e, com isso, provocando a ira dos adoradores de Diana. Demétrio lidera um motim contra os discípulos e instiga o ódio contra Paulo: "Se orgulha de ter enfrentado as feras, mas é frouxo o bastante para deixar os amigos a sofrerem no lugar dele".



Perdeu algum detalhe de Paulo, O Apóstolo? É só acessar o RecordPlus.com para assistir aos episódios completos.