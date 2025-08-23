Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

Demétrio lidera motim contra os discípulos | Paulo, O Apóstolo

Ele instiga o ódio contra Paulo

Paulo, O Apóstolo|Do R7

As façanhas de Paulo seguem repercutindo entre o povo de Éfeso e, com isso, provocando a ira dos adoradores de Diana. Demétrio lidera um motim contra os discípulos e instiga o ódio contra Paulo: "Se orgulha de ter enfrentado as feras, mas é frouxo o bastante para deixar os amigos a sofrerem no lugar dele".

Perdeu algum detalhe de Paulo, O Apóstolo? É só acessar o RecordPlus.com para assistir aos episódios completos.

  • paulo-o-apostolo

Últimas

Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.