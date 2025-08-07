Gabriela é confrontada pelo irmão e toma uma decisão importante | Paulo, O Apóstolo

Em Jerusalém, Gabriela é impedida de entrar em casa pelo irmão. Netaniel a confronta e pede para que ela não frequente mais as reuniões da igreja. "Você quer que eu escolha entre você e Deus?", questiona ela. O irmão afirma que a escolha é sobre a família deles. Gabriela então dá as costas e vai embora. Ela seca as lágrimas que caem e sorri, certa de sua decisão.



Perdeu algum detalhe de Paulo, O Apóstolo? É só acessar o PlayPlus.com para assistir aos episódios completos.