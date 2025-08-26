Logo R7.com
Gabriela revela que seu amor por Paulo mudou | Paulo, O Apóstolo

Lídia então pergunta a Gabriela se ela está gostando de Lucas

Paulo, O Apóstolo|Do R7

Ao desabafar com Lídia, Gabriela confessa que sente falta de ter alguém. E quando questionada se sentia falta de Paulo, a jovem revela que seu amor pelo Apóstolo mudou: "Assim eu paro de insistir em algo que não tem futuro". Lidia então pergunta a Gabriela se ela está gostando de Lucas.

