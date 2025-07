Herodes morre devorado por vermes | Paulo, O Apóstolo

Irritado, Herodes tenta se distrair com os jogos em homenagem a César. Após discursar ao povo e se comparar a Deus, ele é ferido por um anjo do Senhor. Blasto corre entre as pessoas e se depara com o rei passando mal no chão. De repente, Herodes é devorado por vermes, que surgem de dentro dele, e morre.



Perdeu algum detalhe de Paulo, O Apóstolo? É só acessar o PlayPlus.com para assistir aos episódios completos.