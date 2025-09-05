Jonatas morre após ser atacado | Paulo, O Apóstolo
Mara revela ao Bispo Tiago que Jonatas se arrependeu de tudo o que fez e que ele foi batizado por Paulo
Após ser atacado a mando de Ananias, Jonatas fica entre a vida e a morte. E no leito de morte do marido, Mara revela ao Bispo Tiago que o religioso se arrependeu de tudo o que fez e que ele foi batizado por Paulo. "Isso é um milagre", afirma Suzana. Depois disso, Jonatas dá seu último suspiro e morre.
Perdeu algum detalhe de Paulo, O Apóstolo? É só acessar o RecordPlus.com para assistir aos episódios completos.
Últimas