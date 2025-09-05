Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

Jonatas morre após ser atacado | Paulo, O Apóstolo

Mara revela ao Bispo Tiago que Jonatas se arrependeu de tudo o que fez e que ele foi batizado por Paulo

Paulo, O Apóstolo|Do R7

Após ser atacado a mando de Ananias, Jonatas fica entre a vida e a morte. E no leito de morte do marido, Mara revela ao Bispo Tiago que o religioso se arrependeu de tudo o que fez e que ele foi batizado por Paulo. "Isso é um milagre", afirma Suzana. Depois disso, Jonatas dá seu último suspiro e morre.

Perdeu algum detalhe de Paulo, O Apóstolo? É só acessar o RecordPlus.com para assistir aos episódios completos.

  • paulo-o-apostolo

Últimas

Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.