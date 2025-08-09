Logo R7.com
Judeus confrontam Tito durante reunião em Antioquia | Paulo, O Apóstolo

Prócoro sai em defesa dele, e uma briga generalizada começa

Paulo, O Apóstolo|Do R7

Em Antioquia, durante uma reunião, Tito promove um debate sobre a páscoa. Alguns judeus se incomodam e o acusam de desmerecer os escritos de Moisés. Além disso, o fato de Tito ter nascido gentio desagrada alguns presentes. Prócoro sai em defesa dele, e uma briga generalizada começa.

