Milagres acontecem durante pregação de Paulo em Corinto | Paulo, O Apóstolo

"Sejam curados em nome do Senhor Jesus", clama Paulo

Paulo, O Apóstolo|Do R7

Paulo prega em meio a um teatro lotado em Corinto. Sob os olhares atentos de Lavi e Eliasafe, o Apóstolo pede para que aqueles que sofrem de doenças e dores, e que têm fé para serem curados, fiquem à frente de todos. Então, Paulo grita: "Sejam curados em nome do Senhor Jesus", e milagres acontecem.

