Nero se descontrola durante festa de coroação | Paulo, O Apóstolo

Com a morte de Cláudio, Nero se torna o imperador. Uma festa de coroação acontece no palácio. O novo líder, no entanto, exagera e se descontrola na comemoração. Em um ataque de raiva, ele se reafirma para todos: "Viva o novo imperador, viva Nero". Nero, então, é levado ao quarto. Agripina pede desculpas aos presentes e diz que o filho está abalado pela morte de Cláudio.



