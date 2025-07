Paulo ajuda o pai a aceitar Jesus como seu salvador | Paulo, O Apóstolo

De volta a Tarso, Paulo enfrenta um clima tenso com o pai devido à sua fé. No quarto, o apóstolo conta a ele como foi o seu encontro com Jesus. Nadiel se sente tocado e pede por perdão. Com a ajuda do filho, ele aceita Jesus como o salvador da sua alma.



Perdeu algum detalhe de Paulo, O Apóstolo? É só acessar o PlayPlus.com para assistir aos episódios completos.